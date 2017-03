Museu de Angra do Heroísmo inaugura mostra de leques e sevilhanas

A Direção Regional da Cultura, através do Museu de Angra do Heroísmo, inaugura sábado, 4 de março, pelas 20h00, a 7.ª edição da iniciativa ‘Museu Adentro’, que destaca três leques do acervo da instituição. A inauguração desta mostra, intitulada ‘Abano Léquio: Refresco, Acessório, Linguagem e Arma’, inclui a apresentação de uma comunicação de Maria Assunção Melo sobre a história, tipologia e função deste objeto nas civilizações oriental e ocidental.

O serão ‘Um Leque e Olé’, com sabores andaluzes e ritmos sevilhanos, encerra o programa desta noite, em que os visitantes são convidados a participar munidos do seu leque, um adereço de origem oriental, introduzido na Europa pelos portugueses no século XVI, que rapidamente se vulgarizou nas cortes europeias, tornando-se símbolo de poder, elegância e erotismo.

No mesmo dia, a partir das 10h30, realiza-se um worshop de Sevilhanas, dança tradicional andaluza que se carateriza pelo intrincado e misterioso jogo de mãos, pela harmoniosa contorção dos corpos e harmoniosas voltas de saia, a cargo da monitora Noelia Garciolo.

Esta atividade está limitada a 20 participantes, devendo as inscrições ser feitas através do telefone 295 240 800 ou do email museu.angra.agenda@azores.gov. pt.

O Museu de Angra do Heroísmo pretende com a iniciativa ‘Museu Adentro’ chamar a si a comunidade em se insere, facultando-lhe informação no âmbito da história, da arte, da religião e também da ciência e da tecnologia, mediante a exposição e o comentário de peças oriundas do seu acervo ou facultadas por entidades externas.