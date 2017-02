CMF reaviva tradição com concerto de Carnaval dos Brilhantes Guerrilhas

A Câmara Municipal do Funchal vai recuperar, este ano, uma tradição dos antigos desfiles de Carnaval da cidade, nomeadamente a atuação da Banda Distrital do Funchal “Brilhantes Guerrilhas”, que durante muitos anos desfilava pela cidade nesta época, com todos os membros disfarçados e com denominação própria, ao que se seguia um baile na sede da Banda.

Está, assim, agendada para o próximo dia 25 de fevereiro uma exposição no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, que vai recordar as festividades vividas na cidade entre 1955 e 1974, com particular incidência nesses históricos desfiles dos “Brilhantes Guerrilhas”. No dia seguinte (26 de fevereiro), pelas 18h, terá por sua vez lugar um concerto da própria banda no Teatro, em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal.

Os ingressos para o concerto terão um custo unitário de 2€, sendo este gratuito para todos os menores de 6 anos. A bilheteira reverterá de forma integral para a Banda Distrital do Funchal, com o objetivo de ajudar o grupo a adquirir um novo instrumento.