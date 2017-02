Se fosse vivo, Kurt Cobain faria hoje 50 anos. O músico fazia parte dos Nirvana, trio de Seattle formado com Krist Novoselic e Dave Grohl, que explodiu na cena musical no início dos anos 90.

Cobain ganhou fama mundial com o álbum Nevermind, onde se incluíam os singles Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium ou In Bloom. Em Janeiro de 1992, chegou ao número um do top norte americano 200 da Billboard, substituindo no primeiro lugar da lista o álbum Dangerous de Michael Jackson.

Kurt Cobain foi encontrado morto em 1994, com 27 anos. No dia 8 de Abril de 1994, o seu corpo foi encontrado com uma arma ao lado e vestígios de heroína e medicamentos no organismo. Terá morrido uns dias antes, no dia 5 de Abril.