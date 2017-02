Resgate do comandante do navio mercante “Maersk Nijmegen”

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o INEM – Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar) e a Força Aérea e o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), coordenou uma operação de evacuação médica do comandante do navio mercante “Maersk Nijmegen”, a navegar a cerca de 300 milhas (555 Km) a nordeste da ilha Terceira, Açores.

Para proceder à evacuação do paciente, de 42 anos de idade, do navio, com bandeira de Hong Kong, foi acionado o helicóptero EH-101 tendo o resgate sido efetuado com sucesso e o passageiro desembarcado no aeroporto João Paulo II pelas 04h00, onde era aguardado por uma ambulância do SRPCBA, tendo sido posteriormente transportado para o Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada.

Na operação esteve envolvido o MRCC Delgada, RCC Lajes, o CODU-Mar, um helicóptero EH-101 e um avião C-295 da Força Aérea Portuguesa ambas as aeronaves sediadas na Base Aérea das Lajes (BA4) e uma ambulância do SRPCBA.