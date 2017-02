II Jornadas de Geologia da EBS Padre Manuel Álvares

Decorreram nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro as II Jornadas de Geologia da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares. Este evento, organizado pela Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares em parceria com o Eng.º Sandro Vicente da Universidade da Évora e antigo aluno desta escola, surgiu com o objetivo de dinamizar o ensino e a aprendizagem das Geociências e divulgar as diferentes áreas de intervenção da Geologia à Comunidade Educativa.

Este ano as jornadas subordinaram-se ao tema Geodiversidade da RAM: conhecer e valorizar o património local.

No primeiro dia destas jornadas os alunos tiveram a oportunidade de realizar uma saída de campo para conhecer os Geossítios da Ribeira Brava, Ponta do Sol, São Vicente e Porto Moniz.

Esta saída foi orientada pelo Dr. José Manuel Silva, técnico superior especialista da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais.

No segundo dia, as atividades consistiram nas palestras destinadas aos alunos do ensino secundário:

“Património Geológico do Concelho da Ribeira Brava” – Eng. Sandro Vicente da Universidade da Évora “A importância da escola na preservação da Geodiversidade” – Dr. José Manuel Silva da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais.

No terceiro e último dia toda a comunidade escolar pôde disfrutar de um passeio de Catamaran subordinado ao tema: “A Geodiversidade da Costa Sul da Ilha da Madeira Vista do mar (Concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Ponta do Sol).” Esta última atividade foi orientada pelo Doutor Eng. João Baptista (Investigador UI GEOBIOTEC, FCT, Universidade de Aveiro e Representante da Progeo Portugal)

A organização realizou um balanço muito positivo da atividade e aproveitou para agradecer a colaboração dos oradores convidados Dr. José Manuel Silva e do Eng. João Baptista na divulgação da Geodiversidade da nossa ilha a toda a comunidade escolar.