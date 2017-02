“Playboy World” de Ana Dias teve a visita da modelo de Olga Marackovska

A exposição fotográfica “Playboy World”, da autoria de Ana Dias, continua em evidência na Galeria de Arte do Casino Lisboa. Trata-se de uma original mostra que reúne 19 fotos publicadas, em 2015 e 2016, em várias edições internacionais da revista Playboy. “Esta exposição reúne alguns dos mais importantes trabalhos da minha carreira”, refere Ana Dias. A entrada é livre.

A fotógrafa Ana Dias visitou, recentemente, a Galeria de Arte com Olga Marackovska, uma das modelos internacionais em destaque na exposição “Playboy World”.

Conhecida no panorama internacional como Olga de Mar, a modelo congratulou-se com o êxito da exposição, enquadrada na extensa oferta artística e cultural do Casino Lisboa.

Natural da Letónia, mais propriamente de Riga, Olga Marackovska vive, actualmente, em Itália, na cidade de Milão. De passagem por Lisboa, Olga de Mar aceitou o convite de Ana Dias para visitar a exposição “Playboy World”, tendo sido fotografada junto a alguns dos seus trabalhos patentes na Galeria de Arte.

Recorde-se que, a portuense Ana Dias, de 32 anos, apesar de não ser modelo, é uma das estrelas da revista Playboy. Com um assinalável percurso internacional, a fotógrafa é colaboradora da revista Playboy em 20 países, como são, por exemplo, os casos de Portugal, Holanda, Rússia, Alemanha, Estados Unidos, Brasil ou Africa do Sul.

“Fotografar nudez feminina é emocionalmente forte, porque envolve algum secretismo e mistério, mas se for mostrada com sensibilidade, acredito que a imagem da mulher é valorizada. No meu trabalho, procuro mulheres poderosas, com pleno controlo da sua sexualidade e de qualquer situação. Mulheres que amem o seu corpo e que tenham orgulho em mostrá-lo ao mundo”, sublinha Ana Dias.

A exposição fotográfica “Playboy World” está patente ao público até 9 de Março, de Domingo a Quinta-Feira, das 15h00 às 03h00, e às Sextas-Feiras e aos Sábados das 16h00 às 04h00, na Galeria de Arte do Casino Lisboa.

Por imperativo legal, o acesso aos espaços do Casino Lisboa é reservado a maiores de 18 anos.