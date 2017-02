Marinha ativou a Comissão de Desclassificação de Documentos

A Marinha ativou, em 10 de fevereiro do presente ano, a Comissão de Desclassificação de Documentos, que funciona na dependência direta do superintendente das Tecnologias da Informação e agrega vogais de diversos organismos da Marinha, nomeadamente do Centro de Documentação Informação e Arquivo Central da Marinha, da Biblioteca Central da Marinha e do Estado-maior da Armada.

O principal objetivo desta comissão será reavaliar periodicamente o acervo dos Arquivos da Marinha com vista à sua eventual reclassificação ou desclassificação e consequente disponibilização ao público.

Reforça-se que este património arquivístico conserva a memória da Marinha, nas suas múltiplas atividades – pessoal, navios, organismos, infraestruturas e legislação – e em áreas geográficas diversificadas, ao longo dos últimos 277 anos. Com os seus documentos podem ser estudados temas tão diferentes, como por exemplo a saúde, a ciência, novas tecnologias, construção naval, pescas, marinha mercante e de recreio, a sociedade.

Atenta a relevância da documentação existente, quer do ponto de vista administrativo quer histórico, este trabalho sistemático, que agora se enceta, visa satisfazer o elevado interesse público, refletido em muitos pedidos de consulta, e vem também contribuir para dinamizar a abertura da Marinha à sociedade e aos cidadãos.