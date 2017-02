Alterações nos serviços da Águas e Resíduos da Madeira – Carnaval 2017

A ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A., informa das seguintes alterações aos seus serviços de atendimento ao público, receção e recolha de resíduos, na época de Carnaval 2017:

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Os balcões de atendimento da ARM estarão encerrados todo o dia de 28 de fevereiro, dia de Carnaval, e manhã de 1 de março (reabrindo às 14h).

RECOLHA DE RESÍDUOS

No dia 28 de fevereiro (terça-feira) não haverá recolha de resíduos. Preveem-se ainda as seguintes alterações:

Câmara de Lobos e Ribeira Brava: A recolha indiferenciada habitual à 3a feira, será efetuada na 4a feira – 1 de março.

A recolha de embalagens plásticas/metálicas habitual à 4a feira, será efetuada na 5a feira – 2 de março.

A recolha de cartão aos comerciantes de Câmara de Lobos habitual à 3a feira, será antecipada para segunda-feira, 7 de fevereiro.

Machico: A recolha indiferenciada na freguesia de Santo António da Serra habitual à 3a feira,será antecipada para segunda-feira, 27 de fevereiro.

Santana: A recolha indiferenciada habitual à 3a feira, será adiada para 4a feira – 1 de março.

Porto Santo: As recolhas de embalagens de papel/cartão e vidro habituais à 3a feira, serão adiadas para quarta-feira, 1 de março.

RECEÇÃO RESÍDUOS

ETRS – Meia Serra, Santa Cruz: Estará em funcionamento normalmente.

CPRS – Camacha, Porto Santo: Encerrado no dia 28 de fevereiro e na manhã do dia 1 de março (reabrindo às 13h).

ETZL/ET – Porto Novo, Santa Cruz: Encerrada no dia 28 fevereiro e no dia 1 de março estará em funcionamento normalmente.

ETZO – Meia Légua, Ribeira Brava: Encerrada no dia 28 fevereiro e no dia 1 de março estará em funcionamento entre as 8h e as 12h, estando encerrado o resto do dia.