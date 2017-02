Nas bancas a edição 900 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 900 – 24/02/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

Nomes de ruas dão multas no Porto da Cruz

Nomeação das ruas da freguesia têm levado a corrida à alteração de documentos.

900 edições a informar com rigor e pluralidade

O Tribuna da Madeira atinge hoje a sua 900ª edição. No sentido de assinalar a data, o semanário regional recolheu alguns testemunhos sobre a efeméride junto de algumas entidades civis e religiosas da Região Autónoma da Madeira.

Milhares saem para festejar o Carnaval

O Cortejo Alegórico sai amanhã à rua com mais de um milhar de foliões envolvidos no desfile. O Governo Regional criou duas novas categorias no Cortejo Trapalhão: Melhor animação Escola e Melhor animação solidária.

Funchal em destaque na Política Social, Ambiente e Mobilidade

A Câmara Municipal do Funchal recebeu, por fim, em estreia, um Certificado de Acessibilidade, atribuído pelo Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade”.

Terapia do Riso nas escolas daria “maior rentabilidade e concentração”

Rita Rebotim referiu ao «Tribuna» que a Terapia do Riso funciona bem em pessoas tímidas, crianças que não conseguem lidar com as emoções e pessoas que lidam com o público. Assim como ajuda no combate ao stress.

Crédito vencido das famílias e das sociedades não financeiras caiu

No final do 4.º trimestre de 2016, o rácio de crédito vencido das sociedades não financeiras com sede na Região diminuiu 0,8 pontos percentuais (p.p.) face ao trimestre precedente. No período em análise o crédito vencido das famílias e os depósitos bancários de particulares também registaram uma ligeira redução.

Festival da Canção Juvenil da Madeira: entrega das canções termina a 3 de março

A VI edição do Festival da Canção Juvenil da Madeira vai realizar-se no dia 16 de Junho, às 21h30, no Jardim Municipal do Funchal, inserida na Semana Regional das Artes. O concurso é destinado a jovens entre os 13 e os 23 anos, que cantem em português.

Região representa Portugal na série Ibero-Americana ‘Maravilhas da Natureza‘

A Região Autónoma da Madeira foi selecionada, pela Casa da Moeda, para representar Portugal na série Ibero-Americana “Maravilhas da Natureza”, no Plano das Moedas Comemorativas 2017. Na moeda que representa Portugal surge, assim, uma flor endémica da Madeira – o Gerânio – que se associa à beleza natural de outros 8 países, nomeadamente Argentina, Cuba, Equador, Espanha, Guatemala, Nicarágua, Paraguai e Perú.

Madeirense Diogo Goes expõe em Braga

O artista plástico madeirense Diogo Goes foi convidado para uma exposição de artes plásticas, de âmbito nacional, intitulada “Be a colector”. A exposição ficará patente até ao dia 29 de Abril na Galeria ShairArt, em Braga.

Mestre Carlos homenageado pelos 30 anos dedicados ao esgrima

O Mestre de Armas Carlos Manuel Lima Rodrigues assinalou os 30 anos de dedicação ao esgrima. Uma data a qual os responsáveis pela Associação de Esgrima da Madeira (AERAM) não quiseram deixar passar sem a devida homenagem ao seu Mestre.