Armando Silva Carvalho vence Prémio Literário Casino da Póvoa

O Prémio Literário Casino da Póvoa foi atribuído a Armando Silva Carvalho pela obra “A Sombra do Mar”, publicada em julho de 2015 pela Assírio & Alvim (Grupo Porto Editora). O anúncio foi feito na Sessão Oficial de Abertura do “Correntes D’Escritas”, realizada no Casino da Póvoa, na presença do Presidente da República e do Ministro da Cultura, que também estava nomeado para o prémio pelo livro “Outro Ulisses Regressa a Casa”.

O livro “A Sombra do Mar” tem vindo a ser reconhecido pela crítica e foi já distinguido com o Grande Prémio de Poesia APE, o Prémio PEN Clube, o Prémio Literário Fundação Inês de Castro e o Prémio Autores SPA/RTP.

É o segundo ano consecutivo em que a Assírio & Alvim vê um seu autor distinguido com o Prémio Literário Casino da Póvoa, Javier Cercas foi o grande vencedor da edição de 2016. Para além de Armando Silva Carvalho e de Luís Filipe Castro Mendes, estavam nomeadas outras obras publicadas por esta chancela do Grupo Porto Editora: “Bisonte”, de Daniel Jonas, e “Vem à Quinta-Feira”, de Filipa Leal.