Lisboa vai ter Via Verde para pagamentos em transportes públicos

Os passageiros das empresas públicas de transportes da área metropolitana de Lisboa vão, em breve, poder viajar pagando os seus títulos de transporte através de uma nova “app”, que vai ser disponibilizada nos “smartphones”, sendo que o custo da viagem será debitado via “bluetooth”.

A apresentação deste novo sistema desenvolvido pela Via Verde e pela Novabase realizou-se no Museu da Carris, no passado dia 22 de fevereiro, e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, do secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, e responsáveis da Novabase e da Via Verde.

Fernando Medina esclareceu que é necessário “reconquistar a confiança dos cidadãos de que o transporte público pode ser a sua resposta às necessidades de mobilidade e é preciso perceber ainda que o transporte público não é só para quem não tem acesso ao transporte particular mas aquele que nos permite chegar de forma mais rápida, mais cómoda e confortável ao nosso destino”.

A aplicação pertence à Brisa que já tem mais de 3 milhões de clientes do serviço Via Verde. “Esta é uma aplicação universal (que funciona com vários operadores) que já tem a confiança do mercado (porque é um serviço pós-pago com vários anos de utilização), conveniente (está no smartphone) e simples de utilizar”, sublinhou Pedro Mourisca, da Brisa.