Floricultura açoriana promovida na Exposição de Camélias das Furnas

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas afirmou sábado que a Exposição de Camélias das Furnas se tem “afirmado como uma mostra de excelência no panorama da floricultura nos Açores, promovendo esta produção junto da população local e dos cada vez mais numerosos turistas e especialistas que a visitam”.

João Ponte, que falava na abertura da 15.ª edição desta exposição, sublinhou que “iniciativas como esta trazem prestigio regional, nacional e internacional a esta produção e à própria diversificação agrícola que se pretende para os Açores, além de constituírem um contributo essencial para a promoção da floricultura açoriana”.

O Secretário Regional deixou uma palavra de incentivo “a todos os viveiristas e floricultores da Região”, assegurando que o Governo dos Açores “está empenhado em apoiar os eventos que promovam as camélias e a floricultura em geral no arquipélago e no exterior”.

A XV Exposição de Camélias das Furnas, com mais de 250 variedade expostas, é organizada pela Câmara Municipal da Povoação, em colaboração com o Terra Nostra Garden Hotel e com a Junta de Freguesia das Furnas.

A mostra comprova a valorização crescente desta bela flor de inverno e a evolução que tem registado quer ao nível da variedade, quer da qualidade das camélias provenientes da coleção do Parque Terra Nostra que, com mais de 700 variedades, é uma das maiores do mundo e foi distinguido em 2014 com o prémio ‘Jardim de Camélias de Excelência’, pela International Camellia Society.