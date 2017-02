Fórum Internacional de Música termina a 2 de março

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu os organizadores do XI Fórum Internacional – Interpretação Musical e Pedagogia, promovido pela Associação “Arte e Educação no Século XXI”, que decorrerá no Funchal até 2 de março, com o apoio da Autarquia.

O Fórum é um evento anual de carácter formativo e pedagógico que tem divulgado o talento de jovens músicos. Este evento reunirá cerca de 80 participantes de diversos países, nomeadamente Dinamarca, Finlândia, Bélgica, Polónia, Áustria, Inglaterra, Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, Grécia e Portugal.

Paulo Cafôfo deu as boas-vindas a todos, enaltecendo o facto do Funchal continuar a apoiar este evento cultural internacional, que tem revelado todos os anos novos talentos no campo da música clássica. O Presidente recordou aquela que tem sido a aposta do Executivo na Cultura ao longo dos últimos três anos, a qual se demonstra de muitas maneiras, incluindo com apoios e estímulos à formação.

O Teatro Baltazar Dias irá receber a cerimónia de encerramento do Fórum e a entrega de prémios aos laureados do concurso no dia 2 de março às 15h, num evento de entrada livre. No mesmo dia, às 21h, decorrerá, por sua vez, o concerto final com um recital de piano e violino, com a atuação de Iryna Kózina e Natalia Morozova.

O programa do recital inclui uma sonata de Mozart, a conhecida transcrição das famosas Canções Populares Espanholas de DeFalla, uma obra de inspiração judaica de Bloch, “Nigun”, e uma das mais importantes sonatas para violino e piano, do Romantismo tardio, composta por César Franck.