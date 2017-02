Walk&Talk regressa às ilhas

O evento Walk&Talk regressa a São Miguel de 14 a 29 de julho, com passagem pela Terceira de 29 de setembro a 6 de outubro.

“Estamos a finalizar o programa do festival para voltar a ligar as ilhas através das artes, com residências de criação, novas intervenções em espaços ao ar livre, exposições, performances, concertos, sessões de cinema, workshops e conversas temáticas”, destaca a organização em comunicado.

“São muitas as novidades da edição de 2017 e até que o festival comece vale a pena acompanhar o programa Walk&Talk ano-todo”, acrescenta.