Câmara de Lobos recebe Fórum Autárquico dos JASD

No âmbito do Fóruns Autárquicos que os Jovens Autarcas Social Democratas da Madeira têm vindo a idealizar, tendo como objetivo dar a oportunidade aos jovens de explorarem algumas áreas de interesse para o seu concelho e apresentarem as suas opiniões e conclusões diretamente aos autarcas, irá ter lugar, a 4 de Março, na sede do PSD Estreito de Câmara de Lobos, o segundo evento desta índole, inteiramente dedicado ao concelho de Câmara de Lobos.

A primeira parte do evento servirá para os jovens locais poderem apresentar e discutir algumas ideias com os moderadores dos seus grupos, sendo que, na segunda parte, estas conclusões irão ser apresentadas ao Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho.