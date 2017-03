Experiências VIP para o Portugal-Hungria

Estão à venda os pacotes de hospitalidade para o próximo jogo de apuramento da Seleção Nacional AA para o Mundial-2018.

Portugal e Hungria defrontam-se a 25 de março, no Estádio da Luz, a partir das 19h45 horas, em jogo da 5.ª jornada do grupo B da fase de qualificação do Mundial-2018, a disputar na Rússia.

Esta é uma ocasião de ouro para viver uma experiência inesquecível de apoio aos valentes campeões da Europa, com lugares e serviços exclusivos para melhor apreciar o jogo, os momentos que o antecedem e aqueles que o precedem.