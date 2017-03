Vulcão Etna voltou a acordar

O vulcão Etna, situado na ilha italiana da Sicília, que estava adormecido há oito meses, entrou na segunda-feira em erupção de inofensiva para as populações mais próximas.

É um dos mais activos vulcões no mundo, mas os especialistas descansaram as populações mais próximas, afirmando que a nova actividade do Etna não colocaria em risco nenhuma das populações que residem perto do vulcão.

O Instituto Nacional de Vulcanologia italiano confirmou que uma chuva de cinzas provocada pela erupção chegou a localidades próximas, sem qualquer constrangimento para as populações.

Não há também motivos para preocupação com as rotas de aviação que sobrevoam o local.