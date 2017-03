Juniores do Nacional vencem na receção ao Setúbal

Em jogo da 3ª jornada da 2ª Fase do Campeonato Nacional da I Divisão, Série Manutenção/Descida, a equipa de juniores do Nacional venceu, na tarde de ontem, por 3-2 na receção ao Vitória de Setúbal.

Melhor na primeira parte, o Nacional chegou ao golo aos 26 minutos, por João Pedro Silva, na marcação de uma grande penalidade. Antes do intervalo o 2-0 esteve perto, mas faltou pontaria aos avançados nacionalistas.

A segunda parte começa com o 2-0, com Rodrigo Alírio, na sequência de um canto, a bater Daniel Santos. Pensou-se que o jogo estaria resolvido, mas 3 minutos depois Bernardo Morgado reduziu, relançando a partida. Animados pelo golo, os sadinos foram em busca do empate, que acabaria por surgir 10 minutos depois, por Leonardo Chão.

Com as substituições efetuadas o Nacional voltou a readquirir o controlo da partida e aos 85 minutos voltou a marcar, com André Araújo a desviar de forma primorosa um livre apontado por João Pedro Silva. Uma vantagem que geriu bem até final, conquistando 3 preciosos pontos.