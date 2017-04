Reviravolta memorável vale triunfo aos juniores do Nacional

Uma reviravolta fantástica permitiu à equipa de juniores do CD Nacional vencer, na tarde de sábado, por 4-3 na receção ao Estoril, igualando assim o seu adversário no segundo posto da tabela. Com uma péssima entrada no jogo, a formação alvi-negra permitiu ao Estoril ganhar dois golos de vantagem, apontados por Edi (7′) e Rodrigo Martins (11′). A pouco e pouco o Nacional foi acertando o seu jogo, e graças a um grande golo de Fábio Faria, reduziu à passagem da meia-hora.

No último lance da primeira parte, novo erro defensivo do Nacional permitiu a César Magalhães o 3-1 com que se atingiu o intervalo.

Uma segunda parte de luxo permitiu contudo a reviravolta. Fábio Faria bisou à passagem do minuto 54, relançando a equipa na luta pelo resultado. Aos 65 minutos, um potente remate cruzado de Sani permitiu o empate, e dez minutos depois Correia aproveitou bem uma desconcentração defensiva do Estoril para fazer o 4-3 final.

O Nacional igualou assim o seu adversário no 2º lugar, e com um jogo a menos, aquele que irá disputar no próximo sábado, no Cristiano Ronaldo Campus Futebol, diante do Oeiras.