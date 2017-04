Terceiro dia da APELarte dedicado ao Teatro

O terceiro dia da APELarte será dedicado ao Teatro, e, como tal, a Associação de Antigos Alunos da Escola da APEL (AAAEA), entidade responsável pela iniciativa, terá como convidado especial o Teatro ‘Feiticeiro do Norte’, que irá apresentar ‘mai maiores qu’essei serras’, a partir de Jorge Sumares, com Paula Erra e Élvio Camacho.

Criada em Junho de 2013, a Associação Cultural ‘Teatro Feiticeiro do Norte’ tem encontrado muito sucesso com o espectáculo que irá trazer à APEL. Aliás, desde a sua estreia, a criação já foi vista por mais de três mil espectadores, tendo percorrido todos os concelhos da Região, em cinquenta e três representações por vinte e quatro salas, incluindo o Teatro Municipal Baltazar Dias.

A actuação do Teatro ‘Feiticeiro do Norte será precedida por uma actuação do Grupo de Teatro da Escola da APEL, subordinada ao tema ‘O Passado que Hoje Sou’, com a coordenação de Graça Garcês.

Também integrada na calendarização do dia do Teatro da APELarte está uma conferência com os oradores Élvio Camacho e Paula Erra, que será moderada por Ana Amaro de Freitas. A programação deste dia inicia-se pelas 10h00, no Auditório ‘Padre Mário Casagrande’, e está aberta a todos os interessados.

A APELarte teve início em Janeiro, com a realização da Exposição ‘Déjà-Vu (1)’, no Museu Henrique e Francisco Franco. Nesta sua Segunda Fase que decorre de 2 a 5 de Maio sob a curadoria de Diogo Goes, a AAAEA está a promover um ciclo de Conferências, assim como uma exposição artística denominada ‘Déjà-Vu (2)’ e atuações teatrais e saraus de dança expressiva contemporânea.

Na sua essência, a APELarte visa promover um vasto e ambicioso programa de dinamização artística e cultural que abordará uma diversidade de temas, tais como as Artes Visuais, a Dança, o Teatro e a Escrita.