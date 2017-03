300 Kg de mexilhão apreendidos em Aveiro

A Polícia Marítima do Comando-local de Aveiro apreendeu no dia 1 de março, na ria de Aveiro, entre São Jacinto e a Costa Nova, cerca de 300 kg de mexilhão a bordo de uma embarcação de pesca local, em flagrante processo de apanha de bivalves.

m resultado da ação de fiscalização foi levantado o auto de notícia e instaurado o respetivo processo de contraordenação. Os bivalves, por se encontrarem vivos, foram devolvidos ao seu habitat natural.

A interdição da captura de bivalves, contaminadas por toxinas marinhas, aplica-se ao público, mariscadores profissionais e armadores, independentemente do processo de captura, conforme a orientação diária do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e republicada pela capitania. Relembra-se ainda que a ingestão de bivalves contaminados por toxinas marinhas pode causar graves problemas de saúde.