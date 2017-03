Sítio das Pedras eleito geossítio do mês

O site da Geodiversidade, dinamizado pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, elegeu para o mês de março o Sítío das Pedras, na Ponta do Sol, para geossítio do mês. Na região do Paúl da Serra, mais especificamente no Sítio das Pedras, observam-se formas de relevo e depósitos que resultaram da ação de um glaciar de planalto.

De um ponto de vista morfogenético são interpretados como superfícies de erosão glaciar que se desenvolveram sobre uma paleosuperfície de enchimento lávico. Para além do arrasamento geral, na área do Paul da Serra, identificam-se as seguintes formas de modelado glaciar/periglaciar: vales em forma de U; pequenos anfiteatros do tipo circo glaciar; depressões fechadas; “roches moutonées” e rochas estriadas. Na área foram reconhecidos três mecanismos de erosão glaciar: abrasão, arrancamento (plucking) e erosão por escoamento em regime nival ou de degelo sub-glaciar. No Sítio das Pedras, ao sul da Fonte Juncal, observa-se uma morfologia de tipo circo glaciar, bem preservada, e depósitos de moreia gerados por mecanismos de plucking ou arrancamento glaciar.

Os depósitos são constituídos por grandes blocos (prismáticos) de basaltos os quais foram removidos de uma escoada com disjunção colunar sendo transportados pelo gelo e posteriormente depositados (após o degelo), adquirindo uma disposição espacial em grinalda orientada a sul. Este local situa-se na zona de cabeceira da Ribeira da Ponta do Sol.

Poderá obter mais informações no seguinte endereço: http://geodiversidade.madeira.gov.pt/