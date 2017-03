CNF domina na 1ª Etapa do Circuito Regional de Esperanças de Surf da Madeira

A primeira etapa, do Circuito Regional de Surf Esperanças 2017, teve lugar este domingo, dia 5 de Março nas águas da praia da Alagoa do Porto da Cruz.

O Clube Naval do Funchal marcou presença com a seguinte comitiva: Enzo Aznar, Martim Antunes Nilton Freitas, Francisco Soares, Nuno Faria, Lourenço Faria, Gonçalo Gomes, Luís Pedro Andrade, Rodrigo Drumond, João Pessoa, Tomás Lacerda, Bernardo Correia, Gonçalo Goz Abreu, João Fragoeiro , Francisco Soares , Matilde Faria, Luna Freitas

Segundo o coordenador e treinador de Surf do CNF, André Rodrigues “A nível regional, foi um arranque muito positivo.

Nas seis categorias disputadas os surfistas do CNF arrecadaram cinco vitórias, sendo que ficaram em primeiro lugar, no sub12 Enzo Aznar, no sub 14 Nilton Freitas, no sub 16 feminino Matilde Faria e nos sub 16 e 18 Tomás Lacerda.

Quanto aos restantes surfistas apesar de não terem alcançado o primeiro lugar, tiveram ótimas prestações, sendo que, na final de sub 12 estiveram dois atletas do CNF, no sub 14 todos os finalistas eram também do clube, tal como na final de sub 16 e 18.

Estes resultados e prestações dos surfistas do Clube Naval do Funchal é uma continuidade do ano passado e segundo André Rodrigues “ esta etapa serviu para ver que o campeonato regional está mais competitivo e dá-nos muitos indicadores para trabalharmos para a segunda etapa”.

Foi um domingo, com um grande espetáculo de surf, num local que já é de referência para os amantes desta modalidade.