Departamento de Defesa dos EUA investiga fotos de nudez

O Departamento de Defesa dos EUA está a investigar a partilha na internet de fotos de mulheres nuas num grupo do Facebook chamado “Marines United”, que tinha mais de 30 mil seguidores.

O grupo criado no Facebook partilhou milhares de fotografias de mulheres marines nuas que estão actualmente ao serviço e também de veteranas. As fotografias publicadas no grupo “Marines United” receberam inúmeros comentários obscenos.

O grupo no Facebook foi entretanto fechado e decorre a investigação por parte do Departamentos de Defesa, tendo as chefias dos Marine Corps afirmado a sua “profunda preocupação” acerca deste caso.

“Este comportamento destrói o moral e a confiança, e degrada os indivíduos”, lê-se num comunicado dos Marine Corps, citado no site Mashable.

Tal comportamento, diz ainda o comunicado, “vai contra os próprios valores” dos marines.