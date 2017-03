Paulo Bento sai do Olympiacos

O Olympiacos anunciou a rescisão de contrato com o treinador português Paulo Bento, um dia depois de a equipa sofrer a terceira derrota consecutiva na liga grega de futebol, na qual ainda é líder.

“O Olympiacos anuncia o fim da colaboração com Paulo Bento”, diz o clube na sua página oficial.

Com a derrota no domingo em casa do PAOK por 2-0, o antigo selecionador de Portugal estabeleceu uma nova marca negativa na formação grega, ao registar três derrotas consecutivas, o que já não sucedia desde a época de 1995/96.