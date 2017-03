Língua Portuguesa garante créditos no acesso ao ensino superiro norte-americano

A partir de abril, os estudantes nos Estados Unidos da América poderão – pela primeira vez – realizar o Exame Nacional em Línguas Estrangeiras de Língua Portuguesa, com o objetivo de obter créditos para aceder às instituições de ensino superior do país.

Como sublinha o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, «esta decisão beneficiará, em particular, a comunidade portuguesa e luso-descendente nos Estados Unidos, dentro de um objetivo mais global de promoção da língua portuguesa junto de todos os estudantes que queiram aceder ao ensino superior norte-americano, agregando vantagens curriculares específicas ao seu valor intrínseco enquanto terceira língua europeia mais falada no mundo».

«O trabalho que vem sendo realizado pela rede diplomática e consular portuguesa nos Estados Unidos para obter o crescente reconhecimento de exames de Português nos sistemas de ensino secundário e de acesso ao ensino superior norte-americanos insere-se na política de promoção da língua portuguesa no estrangeiro em execução pelo Governo», acrescenta o comunicado.

Esta política consiste nos vetores: Conteúdos (aumento e qualificação da oferta de ensino de português no estrangeiro, incluindo através de cursos à distância), Certificação (promoção e maior acessibilidade de exames de Português Língua Estrangeira) e Credenciação (valorização da aprendizagem do português através de medidas como esta).