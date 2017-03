Queda da produção de azeitona pode aumentar preço do azeite

O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, afirmou que a queda da produção de azeitona para azeite deverá ser compensada pela subida do preço deste, o que deverá acontecer ainda este ano.

«Infelizmente, o ano de 2016 foi, do ponto de vista climatérico, muito mau para a agricultura e provocou baixas de produção em vários setores, designadamente no azeite», disse o Ministro, acrescentando que, «quando a produção cai, os preços tendem a subir».

Capoulas Santos disse ainda que «o prejuízo que decorre da redução das quantidades produzidas é, pelo menos, parcialmente compensado pela subida dos preços» e «é isso que esperamos que possa acontecer este ano».

Sobre a influência da queda da produção da azeitona nas exportações de azeite, o Ministro referiu que «as grandes empresas exportadoras têm stocks, não creio que haja problemas no abastecimento dos mercados tradicionais portugueses».

De acordo com as últimas previsões do Instituto Nacional de Estatística (INE), a produção de azeitona para azeite deverá ter caído 30% no ano passado, para menos de 500 mil toneladas.

Isto deveu-se «às condições climatéricas adversas e à alternância anual de produção dos olivais tradicionais», refere o INE, acrescentando – no entanto – que o azeite será «de boa qualidade».