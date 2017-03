Maus tratos a animais aumentaram em 2016

Os crimes por maus tratos a animais de companhia aumentaram mais de uma centena de casos em 2016, comparativamente ao ano anterior, tendo a GNR registado 767 ocorrências deste tipo durante o ano passado, o que corresponde a uma média de dois por dia. Houve 186 denúncias na Madeira.

O Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, adiantou em comunicado que em 2016, e na sequência de acções de fiscalização, foram registados mais 112 crimes do que em igual período de 2015.

No ano passado foram registadas 3694 denúncias de maus tratos, menos 116 do que em igual período de 2015 (o que corresponde a uma média de 10 por dia).

Segundo os dados do SEPNA, os distritos com maior número de denúncias no ano passado foram Lisboa (591), Setúbal (556), Porto (471), Aveiro (291) e Faro (240). Na Madeira foram registadas 186 denúncias e nos Açores 195.

A lei que criminaliza maus-tratos a animais entrou em vigor a 1 de Outubro de 2014.