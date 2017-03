Maus tratos a animais de companhia: Madeira com 186 denúncias

No âmbito da fiscalização de maus tratos a animais de companhia, enquadrada pela Lei n.º 69/2014, em aplicação desde outubro de 2014, o dispositivo da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), registou, em 2016:

-3.694 denúncias (menos 116 denúncias do que em igual período de 2015) (correspondendo a uma média de 10 por dia);

-767 crimes (mais 112 crimes do que em igual período de 2015) (correspondendo a uma média de 2 por dia);

-5.064 autos de contraordenação (mais 380 autos de contraordenação do que em igual período de 2015), levantados maioritariamente por falta de chip de identificação, vacinação e/ou falta de registo (correspondendo a uma média de 13 por dia).