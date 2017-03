MSC Cruzeiros realiza cruzeiro com partida do Porto Cruise Terminal

A MSC Cruzeiros anunciou que o MSC Magnifica realizará a sua escala inaugural no porto de Leixões em Março de 2018, oferecendo assim aos portugueses a possibilidade de realizar dois cruzeiros únicos e tornando-se na primeira companhia de cruzeiros a possibilitar um cruzeiro com partida do Porto Cruise Terminal, em Leixões.

Em 2018 será possível viajar do Brasil a Leixões com a MSC Cruzeiros usufruindo de um pacote especial que incluí o voo do Porto até São Paulo via Lisboa antes do cruzeiro, as taxas de aeroporto, os transfers, o cruzeiro e ainda uma noite de hotel em São Paulo, com preços desde de €1.509*, por pessoa, em camarote duplo. Com partida de Santos no dia 11 de Março de 2018, estará disponível a bordo do MSC Magnifica uma inesquecível Grand Voyage de 15 dias/ 14 noites fazendo ainda escala em magníficos locais como Rio de Janeiro, Búzios, Salvador da Bahia e Funchal, antes de desembarcar em Leixões no dia 25 de Março de 2018.

Para que aproveitem este cruzeiro da melhor maneira, os passageiros terão já incluído na tarifa o pacote de Bebidas às Refeições – Restaurante que permite um consumo ilimitado de bebidas às refeições incluindo vinho da casa, cerveja de pressão, refrigerantes e água mineral durante o almoço e o jantar. Para além das bebidas, neste Pacote estão ainda incluídas três excursões MSC seleccionadas em três portos de escalas diferentes, bem como 30% de desconto sobre todos os serviços de lavandaria, para que os passageiros não tenham de se preocupar com nada.

Para os portugueses que preferirem embarcar em Portugal para uma aventura pelos encantos do Norte da Europa, a MSC Cruzeiros disponibiliza um cruzeiro de 7 dias/ 6 noites com embarque em Leixões e com destino a Hamburgo, com preços desde €340*, por pessoa, em camarote duplo. Com partida de Leixões no dia 25 de Março de 2018 a bordo do MSC Magnifica, os portugueses terão a oportunidade única de conhecer seis países diferentes numa só viagem, realizando escala em La Corunha, Espanha, Southampton, no Reino Unido, Le Havre, em França e finalmente, Hamburgo, na Alemanha, onde poderão apreciar as maravilhosas paisagens dos países do Norte. Estão também disponíveis vários voos com ligação de Hamburgo ao Porto a 31 de Março, o último dia do cruzeiro, para que os portugueses regressem a casa no maior conforto antes da Páscoa.

Eduardo Cabrita, Director Geral da MSC Cruzeiros em Portugal, afirma que: “É com grande orgulho que a MSC Cruzeiros será o primeiro operador a realizar o primeiro cruzeiro com embarques no magnífico Porto Cruise Terminal, eleito o Melhor edifício do Ano. Estamos em constante análise para a possibilidade de proporcionarmos aos portugueses cada vez mais cruzeiros com embarque e desembarque em portos nacionais, bem como de disponibilizar novos destinos aos viajantes da MSC Cruzeiros em todo o mundo. Após a cidade do Porto ter sido considerada Património da Humanidade e a única eleita 3 vezes Melhor Destino do Ano, nomeadamente em 2012, 2014 e, mais recentemente em 2017, é com grande satisfação que a MSC Cruzeiros disponibiliza em 2018, a bordo do MSC Magnifica, um cruzeiro rumo à Europa do Norte e outro com embarque em Santos (Brasil) e com a possibilidade de desembarque no Porto Cruise Terminal, em Leixões.”