MSC Cruzeiros vence Prémio Cinco Estrelas

A MSC Cruzeiros, companhia de cruzeiros líder de mercado em Portugal, foi distinguida nos Prémios Cinco Estrelas 2018 na categoria “Cruzeiros”, passando assim a integrar um grupo restrito de marcas que se destacam pela sua excelência e elevado nível de satisfação global junto dos consumidores portugueses.

Num estudo de mercado dividido em 162 categorias distintas e que envolveu a opinião de 200 100 consumidores, a MSC Cruzeiros foi considerada uma marca Cinco Estrelas Entre os vários aspectos avaliados, com grande destaque para a excelente classificação obtida nos critérios Satisfação pela Experimentação e Intenção de Recomendação, que atingiram 8,41 e 9,08 pontos respectivamente (numa escala de 1 a 10), obtendo assim uma satisfação global de 81,3%.

Esta distinção vem, uma vez mais provar, que umas férias a bordo de um navio MSC Cruzeiros é uma experiência representada e distinguida pela qualidade e excelência. Cada navio da frota MSC Cruzeiros é caracterizado por um design elegante e ultramoderno, alojamento confortável, gastronomia autêntica e internacional, opções para toda a família e por entretenimento premiado.

O Prémio Cinco Estrelas é um sistema de avaliação de produtos, serviços e marcas que mede o grau de satisfação global que conferem aos seus utilizadores, tendo em conta os 5 principais critérios que influenciam a sua decisão de compra ou adesão (Satisfação pela experimentação, Relação Preço-qualidade, Intenção de compra ou recomendação, Confiança na marca e Inovação), em 3 situações distintas e complementares: Comité de Avaliação; Testes de Experimentação e Questionários de Avaliação Massificada. Utiliza a metodologia mais completa e rigorosa do mercado, aplicando diferentes técnicas de recolha de informação, de acordo com os diferentes produtos e serviços e o respetivo perfil do seu público-alvo.