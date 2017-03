Marvila recebe exposição de caricaturas de Ronaldo

Até 31 de março na biblioteca de Marvila, o melhor jogador do mundo vai estar caricaturado em 60 obras, algumas delas vencedoras de prémios no Porto Cartoon World Festival.

Uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com o Museu de Imprensa que pretende mostrar” aos jovens que o desporto é mais que um jogo, é acima de tudo uma forma de tornar Lisboa uma cidade mais humana e inclusiva”.

O vereador do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa esteve na inauguração da exposição Prémio Especial de caricatura Cristiano Ronaldo. Jogador de futebol e um ídolo para muitos, Cristiano Ronaldo é agora também inspiração para esta mostra com cerca de 60 caricaturas, «de artistas de vários países, que retratam os principais traços da personalidade do atual jogador do Real Madrid.

De entrada livre, a exposição que pode ser visitada de segunda a sábado, das 10h às 18h, inclui os trabalhos vencedores, menções honrosas, finalistas e os desenhos selecionados pelo júri internacional do PortoCartoon-World Festival, no âmbito do Prémio Especial de Caricatura.