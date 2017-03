“Hora do Planeta” no dia 25 de março

O Município do Funchal associa-se à organização global de conservação da natureza WWF – World Wildlife Found, na sua iniciativa denominada “Hora do Planeta 2017”, que ocorrerá entre as 20:30 e as 21:30 horas do próximo dia 25 de março, sábado.

Num ato simbólico de preocupação ambiental, a iniciativa consiste em desligar as luzes durante um período de 60 minutos, começando na Austrália e percorrendo todo o globo terrestre. A Hora do Planeta é hoje a maior campanha ambiental do mundo, mobilizando milhares de milhões de pessoas em mais de 8.000 cidades e vilas em 178 países e territórios incluindo Portugal, que mostram o seu apoio a esta iniciativa ao desligarem simbolicamente as suas luzes, manifestando desta forma a sua preocupação com o aquecimento global do planeta.

O Município do Funchal ao longo dos últimos anos tem colaborado nesta iniciativa e uma vez mais irá colaborar, desligando as luzes interiores e a iluminação das fachadas principais do edifício dos Paços do Concelho, e a iluminação cénica dos Museus Municipais.