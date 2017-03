The Gift lança novo single “Big Fish”

Dia 10 de março marca o lançamento de um novo single THE GIFT – Big Fish, com produção deBrian Eno, reconhecido produtor inglês que trabalhou durante dois anos com os Gift no álbum “ALTAR”, um projeto que a banda descreve como a “obra de uma vida”.

A banda aproxima-se da data de lançamento do seu próximo álbum de originais e antecipa agora este single, “Big Fish”, uma canção que remete para o sentimento vivido pela banda nas suas sessões de gravação num estúdio na Galiza (Espanha), em Londres e finalmente em Alcobaça, partilhadas com o produtor britânico, Brian Eno.

“Big Fish” é uma ode ao presente, uma epopeia do efémero, de como aproveitar cada momento que a vida nos oferece.

É um tema sobre a mutação, sobre o viver dentro de um corpo maior que nós próprios, um espelho para a própria relação que a banda tem para com a sua música.

O lançamento de ‘Love Without Violins’ e ‘Clinic Hope’ foi acompanhado de perto por vários meios internacionais como o The Independent e a Paste Magazine.

Big Fish teve estreia internacional na PopMatters nos Estados Unidos. Ainda antes do lançamento do álbum, The Gift preparam-se para tocar no SXSW em Austin, nos Estados Unidos, o maior festival de showcases de música no mundo, passando ainda por Nova Iorque para um concerto único marcado para dia 12 de março.