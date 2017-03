5º Global Pro Bono termina hoje

A quinta edição da Global Pro Bono, que decorre em Lisboa até hoje, conta com a participação de mais de 100 participantes provenientes de cerca de 30 países. A assinalar o início dos trabalhos os participantes foram recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo vereador João Afonso.

Frederico Cruzeiro Costa, presidente da SEA – Agência Empreendedores Sociais, começou poer explicar como foi convencendo os vários parceiros a realizarem o encontro deste ano na cidade de Lisboa, sugestão que acolheu, nas suas palavras a imediata concordância dos vários pares. Frederico Costa referiu ainda o trabalho que a CML tem vindo a desenvolver enquanto instituição na promoção do empreendedorismo social e através do seu programa de voluntariado. Terminou agradecendo à CML todo o apoio dispensado à iniciativa.

De seguida usaram da palavra Lis Hamburg, presidente da Fundação Taproot (EUA) e Marcus Hip, presidente da Fundação BMW, dois dos promotores desta iniciativa que não se pouparam a elogios sobre como a cidade tem acolhido a iniciativa, lembrando a responsabilidade das grandes corporações no colocar à disposição da comunidade os seus recursos de modo a promover o bem-estar social para todos.

João Afonso, vereador dos Direitos Sociais referiu o empenho do município na promoção de uma economia social destacando a escolha de Lisboa como Capital Europeia do Voluntariado em 2015 e o reforço do Programa Municipal de Voluntariado da CML, relembrando a “importância de uma aposta clara na formação, informação e sensibilização das organizações da economia social” e a necessidade de promover a responsabilidade social das empresas de modo a que estas tenham oportunidade de alocar o melhor dos seus recursos ao serviço da sociedade.

João Afonso terminou salientando a importância da aprendizagem e partilha de conhecimento que estes encontros são sempre catalisadores e despediu-se desejando a todos os participantes uma óptima estadia.