Comando da Guarda recupera material furtado

O Comando Territorial da Guarda, através do Núcleo de Investigação Criminal de Gouveia, recuperou ontem, dia 9 de março, em Gouveia e Oliveira do Hospital, diverso material furtado.

No âmbito de uma investigação por crimes de furto, os militares realizaram duas buscas domiciliárias e quatro não domiciliarias nas localidades de Mangualde da Serra – Gouveia e Chamusca da Beira – Oliveira do Hospital, tendo sido apreendido: Quatro ciclomotores; Sete motosserras; Três motorroçadoras; Cinco livretes de ciclomotor; Diverso material relacionado com os furtos.

Durante a ação, foram constituídos arguidos dois homens de 44 e 49 anos.