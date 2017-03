O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa agraciou, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, as antigas Primeiras Damas Dra. Maria José Ritta e da Dra. Maria Cavaco Silva.

Na cerimónia, que decorreu na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, estiveram presentes os antigos Presidentes da República, Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva.