Buraco corta trânsito em Lisboa

Um buraco de grandes dimensões está a cortar o trânsito na saída do Eixo Norte-Sul para a Avenida de Ceuta, em Lisboa. A Polícia está no local a sinalizar o perigo e a desviar o trânsito.

Segundo o JN, a situação não causou acidentes e foram os condutores que circulavam na altura que sinalizaram o perigo, com os triângulos das viaturas, antes da chegada das autoridades.

No local estão elementos dos Sapadores Bombeiros de Lisboa e da PSP, que estabeleceram um perímetro de segurança, de forma a impedir que alguém se aproxime do local, devido à instabilidade do solo.

Testemunhos no local indicam que o buraco pode ter uma profundidade superior a sete metros.