Governo dos Açores abre concurso para apoiar espaços TIC

O Governo dos Açores, através da Direção Regional da Ciência e Tecnologia, abriu esta sexta-feira um concurso, no valor de cerca de 648 mil euros, para a atribuição de apoios aos espaços dedicados às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da Região.

Podem concorrer as entidades responsáveis pela gestão e coordenação dos espaços TIC no arquipélago, nomeadamente instituições particulares de solidariedade social, associações privadas sem fins lucrativos, casas do povo, câmaras municipais e juntas de freguesia.

A cada candidatura aprovada será atribuído o valor máximo de 12 mil euros, a processar durante este ano.

Este concurso prevê o apoio a despesas de funcionamento e a manutenção de postos de trabalho, bem como a despesas com aquisição de equipamentos informáticos.

O concurso para apoio ao funcionamento de espaços TIC enquadra-se no programa PRO-SCIENTIA, que pretende promover o acesso às TIC e a infoinclusão dos Açorianos, diminuir os efeitos do isolamento em zonas mais afastadas dos centros urbanos e assegurar a democraticidade da sociedade da informação, reduzindo os efeitos da insularidade.

Atualmente, existem nos Açores 54 espaços TIC, que disponibilizam acesso gratuito a computadores e à Internet, sendo frequentados por residentes e turistas.

A apresentação de candidaturas deve ser efetuada até 31 de março, através do formulário disponibilizado no endereço eletrónico http://idia.azores.gov.pt.