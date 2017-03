“O Meu Fado” da Rádio SIM com 2ª edição

Vem aí a 2ª edição de “O Meu Fado”. Esta é uma iniciativa da Rádio SIM, em parceria com o Museu do Fado, que tem como objetivo encontrar novos intérpretes e novos autores.

À semelhança do que aconteceu em 2016, as inscrições estão abertas, até dia 1 de Maio, para quem se queira candidatar a participar neste passatempo. A Rádio SIM procura o melhor intérprete e o melhor poema. Os candidatos só têm de enviar uma gravação de um fado tradicional, mas com uma letra original. A partir de dia 16 de Março sobem ao palco os melhores candidatos.

Ao longo de 10 edições do programa o “Meu Fado”, realizado ao vivo no Museu do Fado (e com transmissão em direto na Rádio SIM), vão subir ao palco 40 participantes. Na grande final, o vencedor conquistará um prémio de 1000€ oferecido pela SPA, um troféu Rádio SIM/Museu do Fado, a possibilidade de gravar um disco com a Universal Music Portugal e o fado vencedor passará a integrar a programação musical da Rádio SIM. Os 2º, 3º e 4º lugares receberão um prémio no valor de 250€ e, o autor do melhor poema original, conquistará um prémio de 500€, também oferecido pela SPA.

Segundo Dina Isabel, Diretora de Programas da Rádio SIM: “esta 2ª edição justifica-se plenamente pela quantidade de inscrições que chegaram e pelo enorme gosto dos portugueses pelo fado. O ano passado durante a 1ª edição foi possível perceber que há muitos novos valores que importa conhecer e promover e que muitas vezes não têm oportunidade de pisar um palco. E, reconhecendo o gosto que o público português tem por este género musical, que é património da humanidade, a Rádio SIM não podia deixar de realizar a 2ª edição de “O Meu Fado”.

“O Meu Fado” é uma iniciativa da Rádio SIM em parceria com o Museu do Fado e conta com o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores e da Universal Music Portugal.