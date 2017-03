Direção-Geral do Consumidor assinala Dia Mundial dos Direitos do Consumidor

Para comemorar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor (dia 15 de março), a Direção-Geral do Consumidor (DGC) organiza uma série de eventos destinados a informar e sensibilizar os consumidores mais jovens para temas relacionados com os consumos juvenis.

Para este efeito, nos dias 14, 15 e 16 de março, a DGC, que se encontra situada na Praça Duque de Saldanha, em Lisboa, irá ocupar o espaço público em frente às suas instalações com uma tenda e abrirá as portas da sua biblioteca para aí realizar sessões sobre os direitos dos consumidores, os cuidados com as redes sociais, a publicidade, a segurança, entre outros temas de interesse para os alunos.

A Direção-Geral do Consumidor contará também com a presença da sua parceira Polícia de Segurança Pública (PSP), que fará igualmente sensibilização no âmbito do programa “Escola Segura” e com a “Rádio Miúdos” (a primeira rádio portuguesa para crianças que iniciou emissão em novembro de 2015), que fará uma emissão especial em direto sobre este dia.

Os professores e alunos interessados são convidados pela Direção-Geral do Consumidor a visitar o espaço, durante a manhã ou a tarde, para participação nestas importantes sessões, nas quais serão oferecidos diversos materiais pedagógicos, bem como brindes.

Nas sessões, que terão a duração de 30 a 45 minutos, poderão participar entre 40 a 50 alunos (1 a 2 turmas, no máximo).