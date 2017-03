Está aí a 9ª edição das “Malhas que o Amor Tece”. Uma iniciativa da Rádio SIM, já esperada ano após ano, que, por se tratar de um projeto solidário, acaba por envolver muitos ouvintes que desta forma têm hipótese de ajudar muitos bebés de famílias carenciadas.

Sempre com início no primeiro dia da Quaresma, esta iniciativa da Rádio SIM propõe aos seus ouvintes que façam e enviem peças de enxoval para bebé, que depois são entregues a instituições de apoio à infância.

O sucesso tem sido de tal ordem que todos os anos cresce o número de participantes e o número de peças que chegam à Rádio SIM. Desde 2009 foram já entregues mais de 18 mil peças – mantas, xailes, gorros, camisolas, botas, casacos, babygrows, fraldas – distribuídas por 17 instituições que assim contribuem para o bem estar de muitas crianças e recém nascidos em situação de risco.

A Rádio SIM lança mais um vez o desafio e conta com a generosidade de todos aqueles que saibam tricotar, bordar, costurar, e que queiram “arregaçar as mangas”, sozinhos ou com o seu grupo de amigos, para trabalhar em prol desta causa.

Até à Páscoa está tudo pronto para receber as peças. A Rádio SIM ficará depois encarregue de encontrar as instituições que delas mais necessitem.

Todas as peças deverão ser enviadas para a seguinte morada: Rádio SIM – Quinta do Bom Pastor 8-12 – 1549-025 Lisboa.