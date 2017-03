Mubarak vai ser libertado

O ex-presidente egípcio Hosni Mubarak, absolvido no início de Março por um tribunal de recurso da pena de prisão perpétua a que tinha sido condenado, vai ser libertado. A decisão foi conhecida hoje, depois do Ministério Público ter aceite o pedido de libertação.

Mubarak tinha sido condenado em Junho de 2012 pela morte de manifestantes na revolta que motivou a sua queda do poder. O ex-presidente do Egipto está actualmente retido num hospital militar do Cairo.

O antigo líder egípcio, que esteve no poder cerca de 30 anos, foi julgado em diversos processos na sequência da sua queda, em Fevereiro de 2011.