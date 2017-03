Madeira reforça parcerias na área cultural

O presidente do Governo Regional da Madeira e o Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura visitaram, na manhã de ontem, o Museu Nacional de Arte Antiga. O encontro serviu para estreitar as relações institucionais que têm vindo a ser desenvolvidas entre a Região e esta instituição, numa altura em que está em preparação o desenvolvimento de um novo projeto em parceria.

Projeto que, no entender do Secretário Regional com a tutela da cultura, “irá beneficiar a Madeira a vários níveis, quer através do enriquecimento da sua oferta cultural, quer através de uma presença reforçada da Madeira em Lisboa, graças à qual temos a oportunidade de evidenciar e promover o nosso património, num espaço de referencia nacional”.

A este propósito, o governante lembra o facto da Madeira estar representada neste Museu, através da Obra ‘Retrato de D. Francisco de Moura Corte Real, 3º Marquês de Castelo Rodrigo’ pertencente ao Museu Quinta das Cruzes. Presença que “prestigia muito a Região, na medida em que valoriza o trabalho que tem vindo a ser feito, ao longo dos anos, no engrandecimento dos acervos dos museus da Madeira e Porto Santo”, sublinha Eduardo Jesus, acrescentando que esta obra “tem cumprido o seu papel de embaixador cultural, quer junto do público nacional, quer estrangeiro”.

Eduardo Jesus frisa, ainda, a importância das parcerias que têm vindo a ser criadas, nesta área, com instituições públicas e privadas, regionais, nacionais e internacionais, “as quais têm vindo a possibilitar intercâmbios de obras, exposições temporárias e projectos variados que não só conferem uma maior dinâmica a esta área como resultam, sempre, na afirmação da Região, pela sua cultura e pelo que de melhor existe ao nível dos museus tutelados pelo Governo Regional”.