Donald Trump disse hoje que a Coreia do Norte “está a portar-se muito mal”. O presidente dos Estados Unidos criticou também a atitude da China, dizendo que esta nação “fez pouco” para conter o regime de Pyongyang.

“A Coreia do Norte está a portar-se muito mal. Eles têm andado a ‘brincar’ com os Estados Unidos há anos. A China fez pouco para ajudar!”, escreveu o presidente.

As declarações de Trump surgiram, mais uma vez, através do Twitter. O secretário de Estado norte-americano admitiu também hoje uma possível acção militar dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte.

O secretário de Estado está em Seul, na Coreia do Sul, e vai encontrar-se com presidente chinês Xi Jinping este fim de semana na China, principal aliado diplomático e comercial de Pyongyang.

“Nós não queremos que as coisas cheguem a um conflito militar”, disse Tillerson esta sexta-feira, acrescentando que se a Coreia do Norte incrementar “as ameaças”, as opções passam a ser militares.

“Se eles [Coreia do Norte] elevarem a ameaça através do programa de armamento a um nível que, acreditamos, pode obrigar a uma acção [militar], então essa opção fica em cima da mesa”, afirmou o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, que está na Coreia do Sul.