Detido por vários roubos na comunidade escolar

O Comando Territorial do Porto deteve, no passado dia 14 de março, em Vila Nova de Gaia, um jovem de 17 anos por diversos roubos na via pública.

No âmbito de um processo de investigação desenvolvido na última semana devido à ocorrência de diversos roubos junto à comunidade estudantil dos Carvalhos, foi identificado o suspeito que, escolhendo alunos menores e de menor compleição física e usando coação e ameaça de violência, lhes roubava dinheiro e telemóveis.

O detido, aluno noutro estabelecimento de ensino, já possui antecedentes criminais por crimes de furto, bem como diversos processos no Tribunal de Menores Vila Nova de Gaia.

O detido foi presente ao DIAP , tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência e afastamento da comunidade escolar visada.