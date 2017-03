Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens volta à normalidade

Nos termos da licença de que a Sociedade Ponto Verde é titular, foi reposto o normal funcionamento do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens.

Dia 1 de abril entrará em vigor o novo regime de concorrência de gestão de resíduos, pelo que o Ministério do Ambiente identificou um conjunto de medidas para aplicar aquando do período de transição.

Durante o primeiro ano de operação das novas licenças atribuídas às entidades gestoras – Sociedade Ponto Verde e Novo Verde – será feito um acompanhamento por parte da tutela.

O Ministério do Ambiente debruçou-se também sobre os Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos, para avaliar o funcionamento do atual Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e identificar os eventuais fatores críticos que possam vir a ocorrer no período de transição para o novo modelo de gestão.