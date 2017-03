Abuso sexual transmitido em directo

Uma jovem de 15 anos terá sido abusada sexualmente por cinco ou seis homens e o vídeo transmitido em directo no Facebook Live, tendo assistido 40 pessoas, que não fizeram qualquer denúncia às autoridades.

É a segunda vez nos últimos meses que o Departamento da Polícia de Chicago, nos Estados Unidos da América, investiga um aparente ataque divulgado em directo pelo Facebook. Em Janeiro, recorde-se, quatro pessoas foram detidas depois de filmarem um homem com necessidades especiais a ser espancado.

A polícia só tomou conhecimento do último ataque depois da mãe da menina falar com o chefe do departamento da polícia, o superintendente Eddie Johnson, a quem mostrou, na segunda-feira, fotografias do alegado ataque sexual. A filha tinha desaparecido no domingo.

Uma investigação fez com que a jovem fosse encontrada hoje e entregue à família. À polícia, a jovem disse que conhece pelo menos um dos seus alegados atacantes.