Clone do Freixo Duarte d’Armas plantado em Belém

O Presidente da República assinalou ontem o Dia Mundial da Árvore plantando, nos jardins do Palácio de Belém, um clone do Freixo Duarte d’Armas da vila de Freixo de Espada à Cinta.

Entregue pela Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, Maria do Céu Quintas, o clone proveniente do Freixo Duarte d’Armas que se estima ter mais de 550 anos, resulta de um projeto de reabilitação do freixo, que se encontrava em degradação, e da clonagem da árvore a partir de novas raízes que entretanto surgiram.

Estiveram presentes 4 alunos do quadro de mérito do Agrupamento de Escolas de Freixo de Espada à Cinta, o Representante da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Luís Miguel Martins, o Reitor da Universidade do Algarve, António Branco, e o Presidente do Instituto da Natureza e Florestas, Rogério Rodrigues, e outros representantes da autarquia e da universidade.