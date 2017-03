A polícia britânica já revelou a identidade do atacante de Westminster. Chama-se Khalid Masood, tem 52 anos e nasceu no Reino Unido, em Kent, a sudeste de Londres, mas terá passado os últimos tempos em West Midlands, no centro de Inglaterra.

Segundo as autoridades, o homem foi previamente condenado por roubo e posse de armas, mas não havia actualmente qualquer indicação que estaria relacionado com terrorismo. Masood foi condenado pela primeira vez em Novembro de 1983. A última foi em Dezembro de 2003 por posse de arma branca.

Em comunicado, a polícia londrina avança que o alegado atacante não estava actualmente sob investigação.

“Os serviços de inteligência não tinham qualquer informação sobre a sua intenção de levar a cabo um ataque terrorista”, indica a polícia. Theresa May, a primeira-ministra britânica já tinha já avançado que o autor tinha sido investigado há uns anos pelos serviços secretos britânicos por ligações ao “extremismo violento”.

Segundo o diário britânico The Guardian, Khalid Masood não fazia parte da lista do Mi5 das três mil pessoas mais susceptíveis de cometerem um ataque terrorista.